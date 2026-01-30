Ричмонд
Титов заявил о революции в России в сфере виноделия

Это касается как объемов, так и качества отечественной продукции, сообщил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

ООН, 30 января. /ТАСС/. Россия переживает революцию в винодельческой отрасли, это касается как объемов, так и качества отечественной продукции. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов в ходе беседе с российскими журналистами в штаб-квартире ООН.

«Я думаю, что действительно в России происходит революция вина, это касается и объемов, но прежде всего качества, — сказал он. — Мы будем осуществлять экспансию очень высококачественных российских вин на другие страны».

Титов отметил, что образцы российских вин в настоящее время получают большое число наград на международных конкурсах, в том числе в Китае, ЮАР и Израиле.

