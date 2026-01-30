Цены на товары первой необходимости в Хабаровском крае будут сдерживать

«На сегодняшний день к соглашению 2026 года присоединились 240 магазинов торговых сетей “Самбери”, “Пятерочка”, “Пеликан”, “Реми” и “Экономыч”. Каждая организация самостоятельно определят перечень и механизм сдерживания цен. Это может быть пониженная торговая надбавка в пределах от 5 до 15 процентов или специальная цена, закрепленная на определенный период. Но на этом наша работа не заканчивается. Теперь к этой инициативе подключатся муниципалитеты, чтобы охватить ещё больше предприятий торговли. Это позволит увеличить количество магазинов, где можно приобрести доступные по цене товары», — подчеркнула замминистра.