Дорогу от «Дальпресса» до «Первой Речки» во Владивостоке ждёт масштабное обновление

С наступлением устойчивого тепла во Владивостоке стартует сезон дорожных работ. Городское управление дорог уже формирует список участков, которые в этом году ждёт не просто локальный «заплаточный» ремонт, а комплексное обновление, сообщила пресс-служба городской администрации.