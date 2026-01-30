Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дорогу от «Дальпресса» до «Первой Речки» во Владивостоке ждёт масштабное обновление

Комплексный ремонт затронет инженерные сети, тротуары, пандусы и дорожные знаки.

Источник: PrimaMedia.ru

С наступлением устойчивого тепла во Владивостоке стартует сезон дорожных работ. Городское управление дорог уже формирует список участков, которые в этом году ждёт не просто локальный «заплаточный» ремонт, а комплексное обновление, сообщила пресс-служба городской администрации.

«В число последних включили Океанский проспект на участке от пересечения с Комсомольской до пересечения с проспектом Острякова», — говорится в сообщении.

Здесь предстоит не только уложить новый асфальт, но и полностью обновить инженерные коммуникации, реконструировать тротуары, установить современные дорожные знаки, тактильные указатели для маломобильных групп населения и пандусы.

Параллельно по всему городу начнётся устранение повреждений, стартуют комплексные работы на улицах Черняховского и Невельского. В администрации Владивостока сейчас завершают подготовку документации для проведения торгов.

Напомним, дорожники Владивостока приступили к подготовке к асфальтированию улицы Нефтеветка. Сейчас специалисты занимаются оформлением необходимой проектной документации и параллельно проводят демонтаж незаконно установленных гаражей.