На Урале продолжат строить метро

Между тем полпред президента РФ в УрФО Артём Жога на прошлой неделе дал понять, что в ситуации со свердловской подземкой всё зависит от федеральных приоритетов и финансирования, а окончательное решение будет приниматься на уровне правительства России: «Город и регион не всегда имеют возможности для лоббистской работы. Всё, что я мог сделать в этом формате, я сделал. В федеральном бюджете есть направления, которые сейчас считаются более срочными. Думаю, придёт время, и вопрос решится, сейчас же есть много вопросов по развитию промышленности…».