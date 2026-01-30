На Урале продолжат строить метро

Проектировать новые станции метрополитена в Екатеринбурге начнут в ближайшие годы, однако чудес горожанам ждать не стоит. Судя по всему, процесс этот будет длительным, дорогим и мучительным.
Время ещё не пришло?
«В развитии метрополитена мы видим большой потенциал, — заявил мэр столицы Урала Алексей Орлов. — Прошли общественные обсуждения изменений в Генеральный план, касающиеся продления существующей линии метро и строительства двух новых станций. В ближайшие годы необходимо выйти на технико-экономическое обоснование, а затем приступить к проектированию строительства…».
Напомним, что речь идёт о строительстве линий, соединяющих ВИЗ с ЖБИ, а микрорайоны Пионерский и Втузгородок с Академическим районом. Ранее чиновники обещали, что две новые ветки метро в Екатеринбурге построят к 2045 году.
Между тем полпред президента РФ в УрФО Артём Жога на прошлой неделе дал понять, что в ситуации со свердловской подземкой всё зависит от федеральных приоритетов и финансирования, а окончательное решение будет приниматься на уровне правительства России: «Город и регион не всегда имеют возможности для лоббистской работы. Всё, что я мог сделать в этом формате, я сделал. В федеральном бюджете есть направления, которые сейчас считаются более срочными. Думаю, придёт время, и вопрос решится, сейчас же есть много вопросов по развитию промышленности…».
Цена вопроса.
Ранее глава региона Денис Паслер подчёркивал, что подготовка технико-экономического обоснования для второй линии должна быть завершена в двухлетний срок. Данная работа станет основой для последующего проектирования новых веток. При этом, по оценкам специалистов, возведение одной станции может обойтись в 35−40 млрд рублей.
Гораздо более реальными на сегодняшний день выглядят мероприятия транспортной реформы, которую реализуют власти Екатеринбурга. По данным мэрии, в 2026 году для жителей и гостей города будут действовать 23 трамвайных, 15 троллейбусных и 69 автобусных маршрутов. Столицу Урала будут обслуживать около тысячи машин, ещё порядка ста единиц техники останутся в резерве. Основой работы по-прежнему останутся брутто-контракты: перевозчики будут получать деньги не за перевезённых пассажиров, а за пройденные километры и качественную работу, а выручку заберёт город.
В нынешнем году значительно обновится подвижной состав. Парк общественного транспорта пополнят автобусы особо большого (15), большого (100) и среднего классов (30), а также 50 трамваев и 50 троллейбусов. Кроме того, в мегаполисе дополнительно появится 8,4 км выделенных полос, а 14 отрезков трамвайных путей протяжённостью 48,6 км обособят бортовым камнем.
В мэрии первые результаты транспортной реформы считают удачными, говорят, что стал соблюдаться график движения, в отрасль возвращаются квалифицированные кадры. Впрочем, с этим мнением согласны далеко не все горожане.