Минпромторг: компании РФ работают над повышением чувствительности протезов

Замглавы министерства Екатерина Приезжева также сообщила о том, что идет работа над снижением фантомных болей у пациентов после ампутации.

ПЯТИГОРСК, 30 января. /ТАСС/. Российские компании разрабатывают протезы с передачей тактильных ощущений, рассказала в интервью ТАСС замглавы Минпромторга РФ Екатерина Приезжева.

«Компании наши работают над очувствлением протезов. То есть ты не только можешь протезом работать пальцами всеми по отдельности, но и можешь почувствовать, что у тебя в руке: мягкое, твердое, горячее, холодное. Вот такие исследования сейчас уже идут», — сказала она.

Также идет работа над снижением фантомных болей у пациентов после ампутации, добавила замминистра.