Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свыше 2,9 млн поездок в Новосибирскую область совершили туристы в 2025 году

Новосибирская область удержала место в десятке лидеров Национального туристического рейтинга по итогам 2025 года. Об этом на пресс-конференции сообщила замминистра экономического развития региона Анна Винникова.

Источник: Сиб.фм

Эксперты отмечают, что росту привлекательности региона способствуют несколько ключевых факторов. Среди них — успешное продвижение научно-популярного маршрута «Наука на вкус». Помимо этого, Новосибирск привлекает туристов яркой культурной программой, разнообразием гастрономических заведений, а также удобной транспортной доступностью.

За одиннадцать месяцев 2025 года турпоток в Новосибирскую область составил 2,9 миллиона поездок. 1,5 миллиона человек было размещено в гостиницах и отелях региона. Инфраструктура представлена 338 отелями и гостиницами, 337 туристическими фирмами, 20 санаториями и 109 базами отдыха.

Также заметен рост иностранного турпотока. За это время с деловыми и туристическими целями регион посетили 48 тысяч гостей из 154 стран мира. Для сравнения, за аналогичный период 2024 года этот показатель составлял 37 тысяч человек. В первую пятерку стран по числу приезжающих вошли Китай, Казахстан, Германия, Индия и Турция.

Минэкономразвития региона ежегодно предоставляет господдержку на создание и модернизацию объектов туризма, развитие инфраструктуры, закупку оборудования, обустройство маршрутов и реализацию проектов цифрового туризма. Объём этой поддержки в прошлом году составил 112 миллионов рублей. Кроме того, по нацпроекту «Туризм и гостеприимство» была оказана помощь семи предпринимательским инициативам на общую сумму 35 миллионов рублей. Эти проекты реализуются в пяти муниципальных образованиях области. Также поддержано шесть проектов муниципалитетов.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в реестр земель для туризма включены участок площадью более 366 гектаров возле озера Светлое в Болотнинском районе и ипподром им. Н. М. Полянкина в Черепаново.