Свыше 2,9 млн поездок в Новосибирскую область совершили туристы в 2025 году

Эксперты отмечают, что росту привлекательности региона способствуют несколько ключевых факторов. Среди них — успешное продвижение научно-популярного маршрута «Наука на вкус». Помимо этого, Новосибирск привлекает туристов яркой культурной программой, разнообразием гастрономических заведений, а также удобной транспортной доступностью.
За одиннадцать месяцев 2025 года турпоток в Новосибирскую область составил 2,9 миллиона поездок. 1,5 миллиона человек было размещено в гостиницах и отелях региона. Инфраструктура представлена 338 отелями и гостиницами, 337 туристическими фирмами, 20 санаториями и 109 базами отдыха.
Также заметен рост иностранного турпотока. За это время с деловыми и туристическими целями регион посетили 48 тысяч гостей из 154 стран мира. Для сравнения, за аналогичный период 2024 года этот показатель составлял 37 тысяч человек. В первую пятерку стран по числу приезжающих вошли Китай, Казахстан, Германия, Индия и Турция.
Минэкономразвития региона ежегодно предоставляет господдержку на создание и модернизацию объектов туризма, развитие инфраструктуры, закупку оборудования, обустройство маршрутов и реализацию проектов цифрового туризма. Объём этой поддержки в прошлом году составил 112 миллионов рублей. Кроме того, по нацпроекту «Туризм и гостеприимство» была оказана помощь семи предпринимательским инициативам на общую сумму 35 миллионов рублей. Эти проекты реализуются в пяти муниципальных образованиях области. Также поддержано шесть проектов муниципалитетов.
Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в реестр земель для туризма включены участок площадью более 366 гектаров возле озера Светлое в Болотнинском районе и ипподром им. Н. М. Полянкина в Черепаново.