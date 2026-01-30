В СФ попросят Верховный суд разъяснить возможность однородных госзакупок

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Возможное обращение в Верховный суд РФ для дачи разъяснения о практике признания недействительными государственных и муниципальных договоров, заключенных с единственным поставщиком на однородные товары, работы или услуги, обсуждается в Совете Федерации. Это нужно для справедливости правоприменительной практики, сообщила ТАСС член комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Евгения Уваркина.
«Значительное количество дел [о признании договоров недействительными] находится в судах, решения по ним не вынесены или не вступили в законную силу. А это означает, что добросовестные участники не могут в разумных пределах предвидеть правовые последствия своих действий и не чувствуют надежной государственной защиты, — сказала сенатор. — Участники совещания [посвященного данной теме] пришли к выводу о необходимости формирования единообразной и справедливой правоприменительной практики. В качестве ключевой меры обсуждалась необходимость обращения в Верховный суд для дачи соответствующих разъяснений, которые защитят права добросовестных исполнителей и обеспечат стабильность гражданского оборота».
По словам сенатора, речь идет о договорах, которые государственные и муниципальные заказчики заключают с единственным поставщиком на сумму до 600 тысяч рублей. Несмотря на то, что такая возможность предусмотрена законодательством, на практике в ряде регионов органы прокуратуры, выявляя договоры со схожим предметом, сроками и подрядчиками, квалифицируют их как «искусственное дробление» и обращаются в суд с требованиями признать такие сделки ничтожными, сказала Уваркина. В результате, по ее словам, бизнес несет убытки, а государство сохраняет полученный результат.
Ранее в законодательство были внесены изменения, позволяющие заключать несколько контрактов на однородные или идентичные товары, работы и услуги в пределах установленных лимитов, однако «проблема все еще остается актуальной», в связи с этим обсуждалось обращение в вышестоящую инстанцию — Верховный суд, объяснила Уваркина.