В СФ попросят Верховный суд разъяснить возможность однородных госзакупок

По словам сенатора, речь идет о договорах, которые государственные и муниципальные заказчики заключают с единственным поставщиком на сумму до 600 тысяч рублей. Несмотря на то, что такая возможность предусмотрена законодательством, на практике в ряде регионов органы прокуратуры, выявляя договоры со схожим предметом, сроками и подрядчиками, квалифицируют их как «искусственное дробление» и обращаются в суд с требованиями признать такие сделки ничтожными, сказала Уваркина. В результате, по ее словам, бизнес несет убытки, а государство сохраняет полученный результат.