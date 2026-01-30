В РФ зарегистрируют марки «Суджанское ковроткачество» и «Суджанская керамика»

Отличительной особенностью суджанских ковров является наличие каймы, преобладающими цветами являются красный, синий, черный, горчичный. Суджанская керамика изготавливается преимущественно из местной красно-рыжей глины, частично может быть покрыта глазурью при обжиге, это могут быть как глиняные игрушки, так и изразцы, гончарная посуда, фигурные сосуды.