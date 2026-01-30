В РФ зарегистрируют марки «Суджанское ковроткачество» и «Суджанская керамика»

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Географические указания «Суджанское ковроткачество» и «Суджанская керамика» планируют в России зарегистрировать, выяснил корреспондент ТАСС, проанализировав базу Роспатента.
Как следует из данных ведомства, инициатором заявок выступил Суджанский колледж искусств имени Н. В. Плевицкой.
В географическом указании подтверждается, что товар происходит из определенного региона, а качество, метод изготовления или другие характеристики связаны с местом производства.
Отличительной особенностью суджанских ковров является наличие каймы, преобладающими цветами являются красный, синий, черный, горчичный. Суджанская керамика изготавливается преимущественно из местной красно-рыжей глины, частично может быть покрыта глазурью при обжиге, это могут быть как глиняные игрушки, так и изразцы, гончарная посуда, фигурные сосуды.
Суджа — город в Курской области. В августе 2024 года был оккупирован ВСУ, а в марте 2025 — освобожден.