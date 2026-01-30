Ричмонд
Омские чипсы продегустировали в прямом эфире для покупателей из Китая

Новую услугу для продвижения продукции запустил Российский экспортный центр.

Источник: Freepik

Омский производитель пищевой продукции провёл онлайн-дегустацию своих чипсов для целевой аудитории в Китае. Мероприятие прошло в рамках нового формата продвижения, запущенного с помощью Центра поддержки экспорта Омской области.

Прямой эфир организовали специалисты регионального центра поддержки предпринимательства. На пробу китайской студентке были представлены несколько вкусов. Наиболее позитивно она оценила вариант со вкусом сметаны и лука, однако отметила, что другие вкусы могли бы быть более выраженными. Также эксперт дала рекомендации по доработке упаковки для азиатского рынка.

Это не первая подобная акция для омских экспортёров. В прошлом году онлайн-дегустация с участием популярного китайского блогера помогла осуществить крупные продажи сухого молока. Новый же формат позволяет получить обратную связь ещё до выхода на рынок и скорректировать продукт.

Напомним, Омская область, собрав рекордные 4,2 млн тонн зерна, вносит весомый вклад в общероссийский экспорт. Поставки зерна из региона в другие субъекты РФ за год выросли вдвое (до 905 тыс. тонн), а экспорт продолжается в 47 стран мира.