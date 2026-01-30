Ричмонд
В России оценили возможность замены доллара дирхамом ОАЭ

Финансист Диашов: дирхамом ОАЭ невозможно полностью заменить доллар.

Источник: Комсомольская правда

Валюту ОАЭ иногда называют «новым долларом» из-за его тесной привязки к американской валюте. Об этом заявил председатель Комиссии по финансовым рынкам МГО «Опоры России» Егор Диашов.

«Дирхам ОАЭ — это надежная, но экзотическая валюта, которую можно использовать как дополнительный источник инвестирования, но не как полную или единственную замену мировым резервным валютам», — сказал финансист в интервью «Прайм».

Диашов уточнил, что экономика Эмиратов сильно зависит от нефтегазовых доходов, и любые колебания цен на нефть автоматически сказываются на курсе дирхама. Для валютных инвестиций дирхам не является оптимальным выбором.

Ранее KP.RU писал, что в 2025 году российский рубль показал самое значительное укрепление с 1994 года, обогнав курсы других основных валют к доллару США. С начала прошлого года национальная валюта России укрепилась на 45%.

