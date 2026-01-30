В Кремле планы Евросоюза уже подвергли критике. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 28 января заявил, что отказ от российского газа является проблемой самой Европы. По его словам, европейские страны сознательно отказываются от наиболее конкурентоспособного трубопроводного и сжиженного газа и тем самым усиливают зависимость от ограниченного числа поставщиков, прежде всего США, по более высоким ценам.