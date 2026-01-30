В ЕС признали рост зависимости от американского СПГ

В Евросоюзе усиливается обеспокоенность из-за нарастающей зависимости от поставок сжиженного природного газа из США. Об этом 29 января заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен, сообщает агентство Bloomberg.
По словам Йоргенсена, тревожные сигналы он регулярно слышит в разговорах с министрами энергетики и главами государств ЕС. Он отметил, что зависимость от одного ключевого поставщика становится все более заметной и вызывает вопросы у европейских столиц.
Еврокомиссар подчеркнул, что последние события стали для Евросоюза «тревожным сигналом». В настоящее время более половины импортируемого ЕС СПГ приходится на Соединенные Штаты. На этом фоне Брюссель рассматривает альтернативные направления поставок, включая Канаду, Катар и страны Северной Африки.
Ранее, 26 января, Совет ЕС утвердил полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа с 2027 года. Кроме того, страны сообщества обязаны до 1 марта 2026 года представить планы по диверсификации газовых поставок и указать возможные риски, связанные с заменой российского газа.
В Кремле планы Евросоюза уже подвергли критике. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 28 января заявил, что отказ от российского газа является проблемой самой Европы. По его словам, европейские страны сознательно отказываются от наиболее конкурентоспособного трубопроводного и сжиженного газа и тем самым усиливают зависимость от ограниченного числа поставщиков, прежде всего США, по более высоким ценам.
