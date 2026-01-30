До 590 тенге за доллар ожидают аналитики в 2026 году в Казахстане

Итоги 2025 года для экономики Казахстана оказались благоприятными — был достигнут впечатляющий рост более 6%. Национальная валюта страны также укрепилась: после резкого ослабления в середине прошлого года она постепенно набирала позиции. На момент составления материала доллар стоил около 504 тенге.
Однако аналитики Halyk Finance предупреждают, что в текущем году доллар может вновь подорожать. Они отмечают, что укрепление курса KZT-USD на 3,7% по итогам 2025 года не гарантирует стабильности.
Основными факторами, поддержавшими тенге в 2025 году, стали продажи валюты из Национального фонда, введение практики зеркалирования по операциям с золотом, обязательная продажа валютной выручки компаниями квазигосударственного сектора и временная приостановка покупок валюты для ЕНПФ. В октябре-декабре наблюдались значительные объемы предложения валюты на бирже.
Причины падения тенге в июле и сентябре 2025 года включали рост импорта в рамках инфраструктурных проектов и повышенную активность отдельных участников рынка. В текущем году негативные факторы могут включать сужение профицита торгового баланса, охлаждение инвестиционной активности нерезидентов и сокращение продаж валюты из Национального фонда.
Внешние условия, такие как цены на нефть и металлы, геополитические риски и курсовая политика ключевых стран-партнеров, также будут влиять на тенге. При среднегодовой цене нефти в 60 долларов за баррель курс USD-KZT к концу 2026 года прогнозируется на уровне 580−590 тенге за доллар.