До 590 тенге за доллар ожидают аналитики в 2026 году в Казахстане

Внешние условия, такие как цены на нефть и металлы, геополитические риски и курсовая политика ключевых стран-партнеров, также будут влиять на тенге. При среднегодовой цене нефти в 60 долларов за баррель курс USD-KZT к концу 2026 года прогнозируется на уровне 580−590 тенге за доллар.