Шейхи из Дубая не отказываются от захода в порты Приморья

Под управлением DP World находится свыше 60 портовых терминалов по всему миру суммарной пропускной способностью более 90 млн TEU (эквивалент 20-футового контейнера). В России DP World являлась одним из двух акционеров крупного контейнерного терминала в Приморье «Восточная стивидорная компания», но в октябре 2012 года продала свою долю второму акционеру. В сентябре 2025 года DP World приступила к строительству складского комплекса «Фрейт Вилладж Девелопмент» в ТЛЦ «Ворсино» в 75 км от Москвы.