Шейхи из Дубая не отказываются от захода в порты Приморья

Госкорпорация «Росатом» продолжает сотрудничество с Dubai Port World (DP World, принадлежит правительству ОАЭ). Арабский портовый оператор проявляет интерес к участию в проекте Трансарктического транспортного коридора (ТТК), в котором будут задействованы крупнейшие порты Приморья. Россия рассчитывает создать на базе ТТК международную транспортную альтернативу Суэцкому каналу, сообщает ИА PrimaMedia.
Трансарктический транспортный коридор охватывает порты Санкт-Петербург, Усть-Луга, Калининград, Мурманск, Архангельск, Находка, Восточный и Владивосток. В периметр ТТК входит Северный морской путь (СМП), границы которого определены Кодексом торгового мореплавания: от архипелага Новая Земля на западе до мыса Дежнева на Чукотке.
"Партнеры заинтересованы в сотрудничестве (…) Трансарктического транспортного коридора. Компетенции DP World, умноженные на флот и опыт FESCO, могут дать большой синергетический эффект в превращении ТТК, то есть расширении Северного морского пути до транспортного коридора трансарктического и, соответственно, превращении его в крупнейшую контейнерную магистраль.
Мы сейчас продолжаем работать над развитием нашего совместного предприятия с эмиратской компанией DP World«, — сообщил журналистам глава “Росатома” Алексей Лихачев (цитаты по “Интерфаксу”, 18+).
«Росатом» в 2018 году получил функции оператора по развитию инфраструктуры Северного морского пути (СМП), в том числе атомного ледокольного флота. «Русатом Карго» ведет разработку технико-экономического обоснования проекта создания контейнерной линии и портов-хабов на востоке и на западе маршрута для транзита грузов СМП.
Под управлением DP World находится свыше 60 портовых терминалов по всему миру суммарной пропускной способностью более 90 млн TEU (эквивалент 20-футового контейнера). В России DP World являлась одним из двух акционеров крупного контейнерного терминала в Приморье «Восточная стивидорная компания», но в октябре 2012 года продала свою долю второму акционеру. В сентябре 2025 года DP World приступила к строительству складского комплекса «Фрейт Вилладж Девелопмент» в ТЛЦ «Ворсино» в 75 км от Москвы.
«Росатом» и DP World в октябре 2023 года создали совместное предприятие для развития транзитных контейнерных перевозок по СМП — ООО «Международная контейнерная логистика», в которого 51% капитала принадлежит «Росатому», 49% — DP World.