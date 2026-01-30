Высокие комиссии маркетплейсов грозят швейникам Новосибирска

Представители новосибирских компаний, включая швейное предприятие «Лимонти», рассчитывают обсудить проблемы комиссий на предстоящей встрече в феврале с участием маркетплейсов и предприятий легкой промышленности. Бизнес жалуется на высокие налоги, маркировку и комиссии, которые сокращают доходы и угрожают существованию малых и средних компаний.