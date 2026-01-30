Ричмонд
Высокие комиссии маркетплейсов грозят швейникам Новосибирска

В Госдуме 29 января прошли парламентские слушания по развитию легкой промышленности, на которых планировалось участие новосибирских швейных предприятий.

Источник: Freepik

Представители отрасли хотели обратить внимание на высокие комиссии маркетплейсов, угрожающие существованию бизнеса, однако регламент не позволил им выступить. Об этом пишет infopro54.ru.

Слушания длились три часа, с трибуны говорили федеральные министерства, отраслевые союзы и политические партии. Обсуждались развитие отечественных тканей, контрафактная продукция, конкуренция с импортом и достижения отрасли. Вопрос комиссий маркетплейсов затронули лишь частично, без прямого участия региональных производителей.

Минпромторг предлагает выравнивание условий для российских и иностранных поставщиков, создание «российской полки» и другие меры поддержки отечественных брендов, что потребует изменений в законах о торговле и платформенной экономике.

Представители новосибирских компаний, включая швейное предприятие «Лимонти», рассчитывают обсудить проблемы комиссий на предстоящей встрече в феврале с участием маркетплейсов и предприятий легкой промышленности. Бизнес жалуется на высокие налоги, маркировку и комиссии, которые сокращают доходы и угрожают существованию малых и средних компаний.