Высокие комиссии маркетплейсов грозят швейникам Новосибирска

Представители отрасли хотели обратить внимание на высокие комиссии маркетплейсов, угрожающие существованию бизнеса, однако регламент не позволил им выступить. Об этом пишет infopro54.ru.
Слушания длились три часа, с трибуны говорили федеральные министерства, отраслевые союзы и политические партии. Обсуждались развитие отечественных тканей, контрафактная продукция, конкуренция с импортом и достижения отрасли. Вопрос комиссий маркетплейсов затронули лишь частично, без прямого участия региональных производителей.
Минпромторг предлагает выравнивание условий для российских и иностранных поставщиков, создание «российской полки» и другие меры поддержки отечественных брендов, что потребует изменений в законах о торговле и платформенной экономике.
Представители новосибирских компаний, включая швейное предприятие «Лимонти», рассчитывают обсудить проблемы комиссий на предстоящей встрече в феврале с участием маркетплейсов и предприятий легкой промышленности. Бизнес жалуется на высокие налоги, маркировку и комиссии, которые сокращают доходы и угрожают существованию малых и средних компаний.