В Германии опасаются возобновления санкций США против «Роснефти»

Правительство Германии выражает обеспокоенность возможными рисками для поставок нефти и нефтепродуктов в случае возобновления санкций США против немецких дочерних структур «Роснефти», которые в настоящее время приостановлены. Об этом говорится в письменном ответе Федерального министерства экономики и энергетики на запрос депутата от Левой партии Кристиана Гёрке от 28 января, с которым ознакомилось издание Politico, на русский язык материал перевёл aif.ru.