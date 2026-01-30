Ричмонд
В Германии опасаются возобновления санкций США против «Роснефти»

В Германии заявили, что возобновление санкций США против немецких дочерних структур «Роснефти» вызовет серьезные проблемы в сфере энергетики.

Источник: Аргументы и факты

Правительство Германии выражает обеспокоенность возможными рисками для поставок нефти и нефтепродуктов в случае возобновления санкций США против немецких дочерних структур «Роснефти», которые в настоящее время приостановлены. Об этом говорится в письменном ответе Федерального министерства экономики и энергетики на запрос депутата от Левой партии Кристиана Гёрке от 28 января, с которым ознакомилось издание Politico, на русский язык материал перевёл aif.ru.

В ведомстве отметили, что утрата немецкой «Роснефти» и находящихся под её контролем нефтеперерабатывающих активов не может быть оперативно компенсирована за счёт увеличения импорта нефтепродуктов. По оценке министерства, в краткосрочной перспективе такие потери создадут серьёзные сложности для энергетического рынка страны.

Одновременно подчеркивается ключевая роль немецкой «Роснефти» в обеспечении стабильных поставок. Через свои структуры компания владеет долями в нефтеперерабатывающем заводе PCK в Бранденбурге, а также ещё в двух НПЗ на территории Германии, которые в совокупности обеспечивают около 12% общих перерабатывающих мощностей страны.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что если европейские лидеры признают свои ошибки в отношении РФ, это позволило бы им уменьшить энергетическую зависимость от США и закупать углеводороды по более выгодным ценам.

