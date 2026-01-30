Морозы остановили ветряки и взвинтили цены на свет в Финляндии

В Финляндии из-за обледенения лопастей ветряных турбин резко сократилась выработка электроэнергии. Как сообщает газета Kauppalehti, 27 января ветрогенерация обеспечивала менее 5% от номинального уровня.
По данным издания, мощность ветровых электростанций снизилась с 9433 МВт примерно до 430 МВт. Замерзание турбин стало одной из ключевых проблем этой зимы: около четверти всей электроэнергии в Финляндии производится за счет ветра.
Ситуацию усугубил слабый ветер. В результате сокращение генерации напрямую отразилось на тарифах. Цена электроэнергии на бирже резко выросла и продолжает увеличиваться.
По состоянию на 26 января средняя биржевая цена в январе достигла 12,71 цента за кВт•ч. Это почти в три раза выше декабрьского показателя, который составлял 4,5 цента за кВт•ч. Дороже электричество было лишь в январе 2024 года — 13,18 цента за кВт•ч, когда страну также накрыли сильные морозы.
Утром 26 января спотовая цена на электроэнергию кратковременно поднималась до 34,6 цента за кВт•ч. На фоне этого финнам рекомендовали отапливать только наиболее используемые помещения и внимательно отслеживать так называемые «дешевые часы» на бирже для включения саун, подогрева полов и крупной бытовой техники.
Рост цен произошел накануне затяжного похолодания. По прогнозам синоптиков, морозы могут продлиться несколько недель.
На этом фоне в Финляндии замедлилось развитие ветроэнергетики. В текущем году в стране не планируется ввод ни одной новой ветроэлектростанции. Власти и эксперты связывают ситуацию с кризисом в Швеции, где бум ветроэнергетики сменился спадом, а две компании сектора уже объявили о банкротстве.
