Морозы остановили ветряки и взвинтили цены на свет в Финляндии

По состоянию на 26 января средняя биржевая цена в январе достигла 12,71 цента за кВт•ч. Это почти в три раза выше декабрьского показателя, который составлял 4,5 цента за кВт•ч. Дороже электричество было лишь в январе 2024 года — 13,18 цента за кВт•ч, когда страну также накрыли сильные морозы.