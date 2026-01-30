После введения антироссийских санкций Евросоюзом экономика Германии вступила в фазу стагнации, а промышленность сократилась на 7% за четыре года. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на данные немецкого статбюро Destatis.
«Наиболее уязвимыми перед воздействием антироссийских санкций стали отрасли немецкой промышленности, зависевшие от поставок российских энергоресурсов и прочих видов сырья», — сказал аналитик по суверенным и региональным рейтингам агентства «Эксперт РА» Кирилл Лысенко.
ЕС уже готовит 20-й пакет санкций против России. На фоне экономического кризиса канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал немцев работать больше. Экономика страны уже сократилась на 0,7% с первого по третий квартал 2023 года, что произошло после введения десятого пакета санкций.
Ранее KP.RU сообщал, что Россия успешно адаптировалась к санкциям и готова противостоять новым. Глава МИД Сергей Лавров отметил, что попытки Запада оказать давление обречены на неудачу и приведут к ущербу прежде всего для тех, кто их инициирует.