Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Германия в кризисе: как антироссийские санкции повлияли на экономику ФРГ

Германия распалчивается стагнацией в экономике за санкции против России.

Источник: Комсомольская правда

После введения антироссийских санкций Евросоюзом экономика Германии вступила в фазу стагнации, а промышленность сократилась на 7% за четыре года. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на данные немецкого статбюро Destatis.

«Наиболее уязвимыми перед воздействием антироссийских санкций стали отрасли немецкой промышленности, зависевшие от поставок российских энергоресурсов и прочих видов сырья», — сказал аналитик по суверенным и региональным рейтингам агентства «Эксперт РА» Кирилл Лысенко.

ЕС уже готовит 20-й пакет санкций против России. На фоне экономического кризиса канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал немцев работать больше. Экономика страны уже сократилась на 0,7% с первого по третий квартал 2023 года, что произошло после введения десятого пакета санкций.

Ранее KP.RU сообщал, что Россия успешно адаптировалась к санкциям и готова противостоять новым. Глава МИД Сергей Лавров отметил, что попытки Запада оказать давление обречены на неудачу и приведут к ущербу прежде всего для тех, кто их инициирует.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше