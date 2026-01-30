ЕС уже готовит 20-й пакет санкций против России. На фоне экономического кризиса канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал немцев работать больше. Экономика страны уже сократилась на 0,7% с первого по третий квартал 2023 года, что произошло после введения десятого пакета санкций.