Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зарплаты в Приморье выросли на треть: какие профессии стали самыми высокооплачиваемыми

ВЛАДИВОСТОК, 30 января, ФедералПресс. Приморский край стал одним из лидеров Дальнего Востока по росту зарплат. По данным hh.ru, медианная зарплата в вакансиях за три года выросла на треть — с 66,4 до 86,9 тысячи рублей.

Источник: Freepik

В Приморском крае зарплатные предложения по 82 специальностям росли быстрее среднего по рынку. Самый резкий скачок — у промоутеров: их медианная зарплата в вакансиях увеличилась на 122%, достигнув 80 тысяч рублей. Более чем в два раза (+101%) выросли предложения для маляров и штукатуров — до 161 тысячи рублей.

Значительно подорожал и труд других специалистов: водителей (+87%, до 165,3 тыс. руб.), геологов (+79%, до 180 тыс. руб.), курьеров (+77%, до 159 тыс. руб.), монтажников (+65%, до 154,2 тыс. руб.) и PR-менеджеров (+65%, до 99,1 тыс. руб.).

В число профессий с опережающим ростом доходов также вошли воспитатели, врачи, электромонтажники, сварщики, автослесари и уборщики. Примечательно, что почти половину этого списка составляют рабочие специальности. По мнению аналитиков, такая динамика наглядно показывает, как рынок труда Приморья реагирует на дефицит квалифицированных кадров.

По темпам роста зарплат Приморье (+31%) разделило результат с Якутией, уступив первенство Бурятии (+41%), Забайкальскому краю (+36%) и Амурской области (+35%). При этом край и его столица остаются ключевым центром занятости на Дальнем Востоке, где рост доходов сопровождается увеличением спроса на специалистов.

Вместе с тем, самые высокие зарплаты в ДФО по-прежнему предлагают в северных регионах с развитой вахтовой занятостью. Лидерами по медианным предложениям в 2025 году стали Магаданская область (121,5 тыс. руб.), Чукотский автономный округ (118,9 тыс. руб.) и Республика Саха (Якутия) — 100,5 тыс. рублей.

Выше среднеокружных показатели также сохраняются в Забайкальском крае (98,6 тыс. руб.), Амурской области (97,4 тыс. руб.) и Камчатском крае (93,5 тыс. руб.).

Ранее «ФедералПресс» писал, что медианная предлагаемая заработная плата в Приморском крае к концу 2025 года достигла 87 073 рублей, прибавив за год 9%.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше