Зарплаты в Приморье выросли на треть: какие профессии стали самыми высокооплачиваемыми

В Приморском крае зарплатные предложения по 82 специальностям росли быстрее среднего по рынку. Самый резкий скачок — у промоутеров: их медианная зарплата в вакансиях увеличилась на 122%, достигнув 80 тысяч рублей. Более чем в два раза (+101%) выросли предложения для маляров и штукатуров — до 161 тысячи рублей.
Значительно подорожал и труд других специалистов: водителей (+87%, до 165,3 тыс. руб.), геологов (+79%, до 180 тыс. руб.), курьеров (+77%, до 159 тыс. руб.), монтажников (+65%, до 154,2 тыс. руб.) и PR-менеджеров (+65%, до 99,1 тыс. руб.).
В число профессий с опережающим ростом доходов также вошли воспитатели, врачи, электромонтажники, сварщики, автослесари и уборщики. Примечательно, что почти половину этого списка составляют рабочие специальности. По мнению аналитиков, такая динамика наглядно показывает, как рынок труда Приморья реагирует на дефицит квалифицированных кадров.
По темпам роста зарплат Приморье (+31%) разделило результат с Якутией, уступив первенство Бурятии (+41%), Забайкальскому краю (+36%) и Амурской области (+35%). При этом край и его столица остаются ключевым центром занятости на Дальнем Востоке, где рост доходов сопровождается увеличением спроса на специалистов.
Вместе с тем, самые высокие зарплаты в ДФО по-прежнему предлагают в северных регионах с развитой вахтовой занятостью. Лидерами по медианным предложениям в 2025 году стали Магаданская область (121,5 тыс. руб.), Чукотский автономный округ (118,9 тыс. руб.) и Республика Саха (Якутия) — 100,5 тыс. рублей.
Выше среднеокружных показатели также сохраняются в Забайкальском крае (98,6 тыс. руб.), Амурской области (97,4 тыс. руб.) и Камчатском крае (93,5 тыс. руб.).
Ранее «ФедералПресс» писал, что медианная предлагаемая заработная плата в Приморском крае к концу 2025 года достигла 87 073 рублей, прибавив за год 9%.