Зарплаты в Приморье выросли на треть: какие профессии стали самыми высокооплачиваемыми

В Приморском крае зарплатные предложения по 82 специальностям росли быстрее среднего по рынку. Самый резкий скачок — у промоутеров: их медианная зарплата в вакансиях увеличилась на 122%, достигнув 80 тысяч рублей. Более чем в два раза (+101%) выросли предложения для маляров и штукатуров — до 161 тысячи рублей.