Наличные в РФ уходят в тень, но из оборота не исчезают

За последние пять лет объем наличных денег в обращении вырос на 46,4% и к началу 2026 года достиг 19,7 трлн рублей. При этом их доля в розничных транзакциях за тот же период сократилась более чем вдвое — с 25,7% до 12,2%. По прогнозу регулятора, к 2030 году наличные будут занимать около 10% розничных расчетов. В базовом сценарии ЦБ ожидает рост объема купюр до 24 трлн рублей, в пессимистическом — до 26,6 трлн.