Наличные в РФ уходят в тень, но из оборота не исчезают

Несмотря на рост безналичных расчетов, наличные деньги в России продолжают играть заметную роль в экономике, хотя их доля в розничных платежах стремительно сокращается. Об этом говорится в докладе Банка России «Основные направления развития наличного денежного обращения на 2026−2030 годы».
За последние пять лет объем наличных денег в обращении вырос на 46,4% и к началу 2026 года достиг 19,7 трлн рублей. При этом их доля в розничных транзакциях за тот же период сократилась более чем вдвое — с 25,7% до 12,2%. По прогнозу регулятора, к 2030 году наличные будут занимать около 10% розничных расчетов. В базовом сценарии ЦБ ожидает рост объема купюр до 24 трлн рублей, в пессимистическом — до 26,6 трлн.
Одновременно вся рублевая денежная масса с начала 2021 года увеличилась на 121% и к 1 января достигла 129,7 трлн рублей. Это подтверждает снижение относительной значимости наличных средств: их доля в денежной массе сократилась с 22,9% до 15,2%.
Безналичная оплата уже превышает 80% в структуре расходов россиян, однако этот показатель сильно различается по регионам. Наименьшая доля безнала зафиксирована в Дагестане — 63% в первом полугодии 2025 года. В Ингушетии она составила 68%, в Северной Осетии — 70%, в Кабардино-Балкарии и Адыгее — по 73%. Эксперты связывают это с более слабым проникновением банковских услуг.
В Москве и Ханты-Мансийском автономном округе доля безналичных платежей достигает 90%, а в Магаданской области, Ненецком и Ямало-Ненецком округах — 93%.
При этом, по данным социологического исследования ЦБ, около 90% граждан продолжают пользоваться наличными. Более половины владельцев банковских карт держат при себе запас купюр на случай невозможности безналичной оплаты.
Наиболее устойчивым сегментом для наличных остаются продовольственные магазины: здесь безналичные платежи составляют лишь 75%, то есть каждая четвертая покупка оплачивается наличными. Это связано с низкой долей онлайн-продаж и значительным числом покупателей старшего возраста. В непродовольственной рознице и общепите безнал используется в 86% случаев, а в сфере услуг — в 91%.
Эксперты отмечают, что в периоды повышенной неопределенности интерес к наличным кратковременно возрастает. По этой причине Банк России рассматривает наличное обращение не только как платежный инструмент, но и как элемент финансовой устойчивости и национальной безопасности.
Полный отказ от наличных в ближайшие 5−10 лет считается маловероятным. Даже при дальнейшем росте безналичных расчетов около 5−10% операций будут приходиться на наличные — в том числе из-за потребностей пожилых граждан, жителей удаленных районов и использования купюр в качестве резерва на случай сбоев связи или электроснабжения.
Параллельно с этим сжатие сегмента наличных расчетов приводит к удорожанию инфраструктуры инкассации. В ЦБ фиксируют снижение рентабельности инкассаторских услуг, рост недовольства тарифами, а также признаки монополизации рынка в ряде регионов. Это повышает риск появления территорий с ограниченной доступностью наличных денег.
В ответ регулятор обсуждает реформу рынка инкассации, включая допуск большего числа организаций к перевозке наличных средств и возможное расширение функций объединения «Росинкас». Также планируется разработка индикаторов достаточности инфраструктуры наличного обращения с учетом региональных различий.
Одновременно Банк России рассчитывает оптимизировать затраты на поддержание этой инфраструктуры, не снижая доступности наличных для населения и бизнеса. Эксперты считают, что рынок инкассации будет и дальше консолидироваться, а снижение издержек возможно за счет автоматизации маршрутов, использования более экономичного транспорта и развития самоинкассации через банкоматы и терминалы.
Таким образом, наличные деньги в России постепенно теряют позиции, но остаются важным резервным инструментом, от которого в обозримой перспективе экономика полностью отказаться не сможет.
