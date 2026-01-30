Вывоз золота из России хотят перекрыть с осени 2026 года

Ограничения на вывоз золота физическими лицами из России в монетарных слитках весом до 100 г через страны Таможенного союза планируется ввести с 1 сентября. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.
По его словам, соответствующий проект указа уже подготовлен Минфином, согласован со всеми заинтересованными ведомствами и в настоящее время находится на рассмотрении правительства. В документе предусмотрено вступление новых правил в силу с начала осени. Как отметил Моисеев, сроки установлены жесткие, и работа ведется в соответствии с утвержденным графиком.
Речь идет именно о монетарных слитках небольшого веса. Ограничения не затронут золото в иных формах — в частности, ювелирные изделия. Это условие ранее отдельно подчеркивалось в Минфине.
В ведомстве указывают, что мера обусловлена сохраняющейся тенденцией вывоза золота частными лицами через страны Таможенного союза. По оценке Минфина, такие операции носят системный характер и требуют дополнительного регулирования.
Инициатива об ограничении вывоза золота физическими лицами была впервые выдвинута Федеральной таможенной службой еще в 2023 году. С тех пор вопрос неоднократно обсуждался на межведомственном уровне и в итоге был оформлен в виде проекта нормативного акта.
