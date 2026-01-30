В Омске возник дефицит сотрудников по 14 специальностям

Эксперты одного из сервисов по поиску работы проанализировали вакансии и резюме представленные в Омской области в начале 2026 года и выяснили, специалисты каких профессий оказались в дефиците.
По данным hh.ru, на одну вакансию в Омске приходится в среднем 5,9 резюме, что является «здоровым балансом» — нормой считается от 4 до 7,9 резюме на вакансию.
При этом 14 специальностей остаются в зоне дефицита. В их число вошли: врачи (1 резюме на вакансию), дворники (1,4), агенты по недвижимости (1,6), электромонтажники, повара (по 2,2), главные врачи (2,6), слесари (3), токари, фармацевты-провизоры (по 3,1), маляры, зоотехники (по 3,3), курьеры (3,4), автослесари (3,7), сварщики (3,9).
При этом половина данных специалистов входят в число самых востребованных. По данным аналитиков ресурса, наиболее востребованными в Омске сейчас являются продавцы-консультанты, продавцы-кассиры, водители, менеджеры по продажам и работе с клиентами, курьеры, разнорабочие, повара, электромонтажники, врачи, машинисты, слесари, сварщики, монтажники, уборщики, бухгалтеры, инженеры ПТО, инженеры-конструкторы, медицинские сестры, упаковщики, грузчики, автослесари.