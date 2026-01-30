В Омской области ввели в эксплуатацию почти 920 тысяч «квадратов» жилья

По итогам 2025 года в Омской области ввели в эксплуатацию почти 920 тысяч квадратных метров жилья. Как сообщил в своём телеграм-канале губернатор Виталий Хоценко, это на 6% больше, чем годом ранее.
Большая часть этого показателя, а именно 607 тысяч квадратных метров, приходится на индивидуальное жилищное строительство, то есть загородные постройки. При этом в многоквартирных домах введено в эксплуатацию 313 тысяч квадратных метров жилья.
В посте глава региона также отметил, что Омская область сохраняет устойчивые темпы ввода жилья.