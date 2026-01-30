Какие зарплаты обещают работникам на «удаленке» в Казахстане

Ранее мы уже рассказывали о том, что медианная зарплата, которую предлагают соискателям работодатели в Казахстане, значительно меньше средней номинальной по стране. В этот раз аналитики HeadHunter собрали топ-10 вакансий с гибким графиком работы и столько же — с дистанционной занятостью. Медианные оклады, которые предлагают по таким позициям, также зачастую не дотягивают до среднего показателя в 448 620 тенге. Важно: аналитики берут именно медианную зарплату. Связано это с тем, что она зачастую оказывается более объективной, чем средняя номинальная, так как позволяет избежать искажения данных, вызванного экстремально высокими или низкими окладами, и показывает точную середину зарплатной сетки.
Какие зарплаты предлагали на позиции с гибким графиком работы. Так, например, гибкий режим работы работодатели предлагали SMM-менеджерам, продавцам-консультантам, а также учителям. Медианные оклады в этом случае обещали в районе 246 933−297 940 тенге. Медианная зарплата у администраторов составляла 300 тыс. тенге, а бармены, официанты и бариста могли рассчитывать на 354 492 тенге. Поварам, пекарям и кондитерам предлагали 384 924 тенге. Медиану от 500 тыс. тенге и выше предлагали менеджерам по продажам, водителям и врачам. Курьерам готовы платить больше всего — 635 603 тенге.
Стоит отметить, что под гибким графиком понимается следующее: фиксированное время, в течение которого работник должен выполнять работу; работник сам может выбирать начало и окончание рабочего дня; установлен период, за который работа должна быть сделана. Гибкий график может быть установлен для любого работника, даже если он трудится на «удаленке».
Что касается непосредственно дистанционной работы, то здесь с зарплатами наблюдается похожая картина. Какие зарплаты предлагали «удаленщикам». Программистам, разработчикам, специалистам техподдержки и операторам Call-центра предлагали медианные зарплаты от 146 до 161 тыс. тенге. У секретарей, ассистентов, бухгалтеров, маркетологов и SMM-менеджеров медианные оклады были выше, но не превышали 250 тыс. тенге в месяц. Учителям-дистанционщикам обещали по 300 тыс. тенге.
На самые высокие зарплаты могли рассчитывать менеджеры по продажам и менеджеры по работе с клиентами — в районе 501 500 тенге. Также отметим, что в 2025 году медианная зарплата по Казахстану составила 316 152 тенге, а это заметно больше тех окладов, которые предлагали работодатели в своих вакансиях.