Какие зарплаты обещают работникам на «удаленке» в Казахстане

Ранее мы уже рассказывали о том, что медианная зарплата, которую предлагают соискателям работодатели в Казахстане, значительно меньше средней номинальной по стране. В этот раз аналитики HeadHunter собрали топ-10 вакансий с гибким графиком работы и столько же — с дистанционной занятостью. Медианные оклады, которые предлагают по таким позициям, также зачастую не дотягивают до среднего показателя в 448 620 тенге. Важно: аналитики берут именно медианную зарплату. Связано это с тем, что она зачастую оказывается более объективной, чем средняя номинальная, так как позволяет избежать искажения данных, вызванного экстремально высокими или низкими окладами, и показывает точную середину зарплатной сетки.