Защитный актив, риск и компромисс: как ведут себя золото, биткоин и S&P 500

Чтобы оценить различия инвестиционных профилей этих активов, имеет смысл сравнить их фактическую доходность на разных временных горизонтах. При вложении 10 тыс. долл. США в биткоин в декабре 2015 года итоговая стоимость инвестиций к декабрю 2025-го превысила 2 млн долл. США, увеличившись более чем в 200 раз. Для сравнения: аналогичное вложение в золото за тот же период выросло до 40,6 тыс. долл. США, а в индекс S&P 500 — до 39,8 тыс. долл. США, то есть примерно в 4 раза в обоих случаях. На длинном горизонте биткоин обеспечил кратно более высокую доходность, однако исключительно за счёт отдельных экстремально сильных фаз роста. Индекс S&P 500 в этом сравнении выступает в роли классического фондового бенчмарка, отражающего динамику крупнейших компаний США. В отличие от биткоина, его доходность формируется не за счёт спекулятивных всплесков, а за счёт роста корпоративных прибылей и диверсифицированной структуры.