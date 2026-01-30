Защитный актив, риск и компромисс: как ведут себя золото, биткоин и S&P 500

Цена одной тройской унции превысила 5 тыс. долл. США и по состоянию на 28 января текущего года приблизилась к 5,3 тыс. долл. США. Биткоин уже около трёх месяцев торгуется около отметки в 90 тыс. долл. США, колеблясь в диапазоне от 85 тыс. до 96 тыс. долл. США. При этом ещё в октябре прошлого года его стоимость поднималась до рекордных 125 тыс. долл. США, что подчёркивает высокую волатильность актива.
На этом фоне снизился индекс соотношения биткоина и золота, отражающий то, сколько тройских унций золота требуется для покупки одного биткоина. Так, 22 января текущего года показатель опустился до 18,5 унции за 1 биткоин, что стало минимальным значением с ноября 2023 года. К 28 января индекс уменьшился до 17,1. Индекс соотношения биткоина и золота помогает понять, какой актив сейчас «сильнее» — рискованный или защитный. Если индекс падает, это означает, что инвесторы уходят к золоту и избегают риска.
Чтобы оценить различия инвестиционных профилей этих активов, имеет смысл сравнить их фактическую доходность на разных временных горизонтах. При вложении 10 тыс. долл. США в биткоин в декабре 2015 года итоговая стоимость инвестиций к декабрю 2025-го превысила 2 млн долл. США, увеличившись более чем в 200 раз. Для сравнения: аналогичное вложение в золото за тот же период выросло до 40,6 тыс. долл. США, а в индекс S&P 500 — до 39,8 тыс. долл. США, то есть примерно в 4 раза в обоих случаях. На длинном горизонте биткоин обеспечил кратно более высокую доходность, однако исключительно за счёт отдельных экстремально сильных фаз роста. Индекс S&P 500 в этом сравнении выступает в роли классического фондового бенчмарка, отражающего динамику крупнейших компаний США. В отличие от биткоина, его доходность формируется не за счёт спекулятивных всплесков, а за счёт роста корпоративных прибылей и диверсифицированной структуры.
На среднем горизонте картина заметно отличается. Инвестиции в биткоин в размере 10 тыс. долл. США, сделанные в декабре 2020 года, к декабрю 2025-го выросли лишь до 30,2 тыс. долл. США, или в 3 раза. За тот же период золото принесло 22,8 тыс. долл. США, а S&P 500 — 19,6 тыс. долл. США, то есть вложения увеличились в 2,3 и в 2 раза соответственно. Разрыв между активами сократился, а преимущество биткоина стало менее выраженным по сравнению с десятилетним горизонтом.
Годовая доходность активов дополнительно подчёркивает различие их инвестиционной природы. Биткоин характеризуется резкими колебаниями: от роста более чем в 14 раз в 2017 году и в 4 раза в 2020-м до падений на 73,4% в 2018-м и на 64,2% в 2022 году. В 2025-м биткоин завершил год с отрицательной доходностью в 6,3%.
Золото демонстрирует более устойчивую динамику с ограниченными просадками, не превышающими и 4% за последнее десятилетие, и резким ростом в периоды неопределённости. В 2025 году его цена выросла сразу на 65%.
Индекс S&P 500, в свою очередь, показывает стабильную положительную доходность на длинных интервалах, но также подвержен коррекциям в кризисные годы. Индекс остаётся чувствительным к экономическим кризисам: в 2018 и 2022 годах он показывал отрицательную доходность, однако в последующие периоды, как правило, компенсировал падение ростом. Это делает S&P 500 менее волатильным, чем биткоин, но и менее защитным активом по сравнению с золотом на коротких временных отрезках. По итогам 2025 года индекс показал рост на 17,9%, сохранив положительную динамику на фоне высокой стоимости капитала и замедления мировой экономики.
В итоге сравнение показывает, что максимальная доходность биткоина реализуется лишь при крайне удачном входе и готовности инвестора принимать высокую волатильность. Золото подтверждает роль защитного актива, демонстрируя устойчивый рост в периоды неопределённости и на коротких горизонтах. Индекс S&P 500 занимает промежуточную позицию, обеспечивая более предсказуемый рост капитала на длинных интервалах за счёт развития реального бизнеса, но без резких ценовых скачков, характерных для криптоактивов.