ЦОДД возьмет на себя регулирование рынка такси в Краснодарском крае

ЦОДД наделят полномочиями по выдаче и отзыву разрешений на перевозку пассажиров такси, а также по ведению реестров перевозчиков и служб заказа. Как отметил председатель ЗСК Юрий Бурлачко, для туристического региона уровень сервиса в сфере такси имеет принципиальное значение и напрямую влияет на имидж края. По его словам, концентрация этих функций в специализированном учреждении позволит повысить качество и управляемость отрасли.