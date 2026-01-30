Нацбанк: какао, мясо с молоком и бензин влияют на рост инфляции в Беларуси

Он отметил, что уже по итогам первого полугодия параметр в 5% был превышен. На это повлияла турбулентность на рынке сезонных товаров, то есть овощей и фруктов, а также зафиксированы сложности с кондитерской продукцией, которая дорожает уже второй год подряд.