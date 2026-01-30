Нацбанк: какао, мясо с молоком и бензин влияют на рост инфляции в Беларуси

— В 2025 году целевого параметра инфляции мы не достигли: ставили цель 5%, а по факту 6,8%. Здесь есть объективные причины, — сказал Картун.
Он отметил, что уже по итогам первого полугодия параметр в 5% был превышен. На это повлияла турбулентность на рынке сезонных товаров, то есть овощей и фруктов, а также зафиксированы сложности с кондитерской продукцией, которая дорожает уже второй год подряд.
— Все слышали этот шум с какао-бобами — рост цен на 200−300% на мировых рынках, — сказал глава Нацбанка.
Кроме того, наблюдался рост цен на мясо-молочную продукцию. Андрей Картун подчеркнул, что 80% всей инфляции — это 20 товарных позиций. В них входят и административно регулируемые цены, цены на бензин.
Что касается ситуации на 2026 год, то, по словам главы Нацбанка, «старт достаточно неплохой». Он отметил, что будут предприниматься усилия, чтобы «выйти на цифру 5% по базовой инфляции». Но в целом целевой показатель на 2026 год — инфляция не более 7%.
Андрей Картун привел пример влияния на инфляцию геополитической ситуации: если нарушается цепочка поставок по морю, то фрукты сразу начинают резко дорожать.