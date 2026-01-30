Ричмонд
Аэропорт в Перми вошел в число семи крупнейших авиагаваней России

Пассажиропоток пермского аэропорта превысил за год 2 млн человек.

Источник: Комсомольская правда

Глава региона Дмитрий Махонин заслушал доклад о развитии транспортной отрасли региона. Краевой министр транспорта Сергей Вешняков сообщил о рекордных показателях в 2025 году Международного аэропорта «Пермь».

По итогам года пермский аэропорт вошел в число семи крупнейших России с пассажиропотоком от 2 до 4 млн человек. Среднегодовая загрузка воздушных судов в аэропорту Перми выросла с 72 до 84%.

Главная воздушная гавань Прикамья организовала 28 прямых направлений, включая 19 — внутренние авиалинии, четыре — страны СНГ, пять — страны дальнего зарубежья. В их число вошли два новых субсидируемых направления в Ярославль и Горно-Алтайск, а также два международных — в Ташкент и Камрань.

Краевое ведомство поставило задачу на 2026 год сохранить показатель по пассажиропотоку. Идут переговоры по открытию рейсов в ОАЭ и Китай.