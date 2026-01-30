Россиянам объяснили, кто ответит за разбитые льдом и снегом авто

По словам эксперта, обязанность по своевременной очистке крыш от снега и наледи прямо закреплена в законодательстве. Если осадки падают с крыши конкретного здания и повреждают припаркованный автомобиль, ответственность несет собственник объекта либо организация, управляющая домом. На практике чаще всего речь идет об управляющей компании или коммунальной службе.