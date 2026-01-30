Ричмонд
-7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чиновники подтвердили перепроизводство молока в Свердловской области

В Свердловской области аграрии за последние три года ощутимо нарастили объемы производства молока. Это следует из данных Свердловскстата, с которыми ознакомилась редакция ЕАН.

Источник: ЕАН

Так, в 2022 году в регионе выпустили 847,3 тыс. т молока (+41,2 тыс. т к уровню 2021 года). По итогам 2025 года в Свердловской области произвели 890,7 тыс. т молока, что превышает уровень предыдущего года на 2,1%.

На фоне роста показателей аграрии, как писал ЕАН, столкнулись с трудностями при сбыте молока. По словам производителей, предприятия-переработчики требуют низких закупочных цен, вследствие чего выпуск молока не окупается. Ряд участников рынка объясняют ситуацию тем, что в России и Белоруссии возник профицит сырья, а мощностей для переработки в Свердловской области не хватает.

ЕАН направлял запрос в министерство потребительского рынка и АПК Свердловской области и руководству Ирбитского молокозавода из-за разногласий переработчиков и производителей. Ответа на протяжении недели не поступило.