Как спасти деньги «под подушкой»: еще один «рубль» может появиться в России

Ученые МГУ предложили идею: рубли можно разделить на платежные средства и накопительные. Индексируемые рубли будут привязаны к корзине биржевых товаров и каждый день расти в цене.
Для защиты от инфляции сбережения россиян «под подушкой» могут быть трансформированы в специальные облигации. Такая практика уже прижилась в ряде зарубежных стран, сообщают «Известия».
Накопительные «рубли» станут обладать устойчивой покупательной способностью и не будут постоянно дешеветь. В свою очередь, ЦБ может дать гарантию всем экономическим агентам. Однако создание параллельной валюты принесет дополнительные риски.
Любые манипуляции термином «рубль» вызывают недоверие широкой публики и боязнь финансовых потерь. Появление нескольких инструментов может негативно сказаться и на экономике в целом. Непонятно, кто будет нести риски в случае роста инфляции.
Также подобная инициатива потребует глобального изменения законодательства. В целом же эксперты считают такую меру преждевременной — ибо сейчас рубль крепок и стабилен и второй год подряд остается сильнейшим среди всех валют по показателям укрепления.