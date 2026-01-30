Ричмонд
Как спасти деньги «под подушкой»: еще один «рубль» может появиться в России

В России предложили ввести так называемый индексируемый рубль, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Ученые МГУ предложили идею: рубли можно разделить на платежные средства и накопительные. Индексируемые рубли будут привязаны к корзине биржевых товаров и каждый день расти в цене.

Для защиты от инфляции сбережения россиян «под подушкой» могут быть трансформированы в специальные облигации. Такая практика уже прижилась в ряде зарубежных стран, сообщают «Известия».

Накопительные «рубли» станут обладать устойчивой покупательной способностью и не будут постоянно дешеветь. В свою очередь, ЦБ может дать гарантию всем экономическим агентам. Однако создание параллельной валюты принесет дополнительные риски.

Любые манипуляции термином «рубль» вызывают недоверие широкой публики и боязнь финансовых потерь. Появление нескольких инструментов может негативно сказаться и на экономике в целом. Непонятно, кто будет нести риски в случае роста инфляции.

Также подобная инициатива потребует глобального изменения законодательства. В целом же эксперты считают такую меру преждевременной — ибо сейчас рубль крепок и стабилен и второй год подряд остается сильнейшим среди всех валют по показателям укрепления.