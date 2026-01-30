В ЦБ рассказали, что будет с наличкой в России в ближайшие время

Объем наличных денег в России растет, даже несмотря на активное распространение безналичных платежей. Центробанк РФ отмечает роль бумажных денег в экономике страны. Об этом пишет газета «Ведомости».
Согласно приведенным данным, доля наличных в розничных расчетах за последние пять лет снизилась с 25,7% до 12,2%. По прогнозу регулятора, к 2030 году наличка займет только 10% всех расчетов, однако ее общий объем может вырасти до 24 трлн рублей в базовом сценарии.
Аналитики отмечают, что многие россияне продолжают пользоваться наличными, а более половины граждан держат их как резерв на случай перебоев с онлайн-платежами. Наличные средства особенно необходимы для жителей удаленных районов и пожилых людей.
По мнению экспертов, полное исключение живых денег в ближайшие 5−10 лет маловероятно. Цифровая валюта частично заменит наличные средства, однако полностью исключить их невозможно из-за необходимости обеспечения резервных возможностей.
