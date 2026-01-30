В ЦБ рассказали, что будет с наличкой в России в ближайшие время

Согласно приведенным данным, доля наличных в розничных расчетах за последние пять лет снизилась с 25,7% до 12,2%. По прогнозу регулятора, к 2030 году наличка займет только 10% всех расчетов, однако ее общий объем может вырасти до 24 трлн рублей в базовом сценарии.