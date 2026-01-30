Ричмонд
Из Ростовской области поставили в Абхазию более 9 тонн молочных продуктов

Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия оформило экспорт 9,1 тонны готовой молочной продукции из Ростовской области в Абхазию в период с 19 по 23 января. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Источник: Коммерсантъ

Товары прошли досмотр и оформление в местах полного таможенного контроля Ростовской области. Специалисты признали продукцию безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и полностью соответствующей требованиям страны-импортера.

Качество и безопасность молочных товаров подтвердили результаты лабораторных исследований, проведенных в Донском филиале ФГБУ «ЦОК АПК». По данным мониторинга системы ФГИС «ВетИС» компонент «Меркурий», нарушений в части законности происхождения экспортируемой продукции не обнаружено.

Абхазия: от древнего царства до независимости — история, факты и современный статус
Абхазия — регион на черноморском побережье Кавказа с богатой историей и сложным политическим статусом. Это частично признанное государство, независимость которого признают только пять стран ООН (Россия, Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру), а также частично признанная Южная Осетия и непризнанное Приднестровье. Вануату и Тувалу — отозвали решение о признании независимости Абхазии. Тем не менее, здесь уже сложилась полноценная государственная система — со своим правительством и политическими институтами. Рассказываем, где находится Абхазия, и как она устроена.
