В Калининградской области ищут подрядчика для ремонта трассы под Озёрском за 202 млн рублей

В 2026 году в Калининградской области планируют отремонтировать более ста километров региональных дорог. Также приведут в порядок девять мостов. Специалисты отремонтируют трассы в Багратионовском, Озёрском, Нестеровском, Зеленоградском, Славском и других округах.