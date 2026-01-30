Ричмонд
В Калининградской области ищут подрядчика для ремонта трассы под Озёрском за 202 млн рублей

Работы необходимо выполнить до 6 августа.

Источник: Калининград.Ru

В Калининградской области ищут подрядчика для ремонта трассы под Озёрском. На эти цели направили 202,3 миллиона рублей. Информацию опубликовали на сайте госзакупок.

Победителю торгов предстоит привести в порядок два участка трассы Малое Путятино — Садовое — Шишково (км 0,00−4,760; км 4,79−7,440). Подрядчика определят 11 февраля.

В 2026 году в Калининградской области планируют отремонтировать более ста километров региональных дорог. Также приведут в порядок девять мостов. Специалисты отремонтируют трассы в Багратионовском, Озёрском, Нестеровском, Зеленоградском, Славском и других округах.