В Калининградской области ищут подрядчика для ремонта трассы под Озёрском за 202 млн рублей

В Калининградской области ищут подрядчика для ремонта трассы под Озёрском. На эти цели направили 202,3 миллиона рублей. Информацию опубликовали на сайте госзакупок.
Победителю торгов предстоит привести в порядок два участка трассы Малое Путятино — Садовое — Шишково (км 0,00−4,760; км 4,79−7,440). Подрядчика определят 11 февраля.
В 2026 году в Калининградской области планируют отремонтировать более ста километров региональных дорог. Также приведут в порядок девять мостов. Специалисты отремонтируют трассы в Багратионовском, Озёрском, Нестеровском, Зеленоградском, Славском и других округах.