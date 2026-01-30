Власти Германии продолжают следовать санкционному курсу в ущерб собственной экономике, игнорируя его негативные последствия. Об этом 30 января заявил заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский в интервью РИА Новости.
По его словам, антироссийские санкции демонстрируют «обратный эффект», который давно отмечают эксперты и представители деловых кругов. Однако, как указал дипломат, правящий класс ФРГ, несмотря на очевидные сигналы, не учитывает соображения экономической целесообразности и продолжает придерживаться прежней линии.
Любинский подчеркнул, что разрыв энергетического сотрудничества с Москвой болезненно отразился на самой Германии. В качестве примера он привел показатели экономического роста: по итогам 2025 года экономика ФРГ прибавила лишь 0,1−0,2 процента. На этом фоне, как отметил замглавы МИД, в стране фиксируются сокращения персонала, падение объемов производства и перенос предприятий за рубеж.
Дополнительные риски, связанные с энергетикой, ранее обозначили и европейские аналитики. Газета Handelsblatt 21 января сообщила, что в ЕС растет обеспокоенность чрезмерной зависимостью от американских поставок газа. По данным издания, в 2025 году доля газа из США в импорте Германии достигла 92 процентов. Такая ситуация вызывает тревогу на фоне политической напряженности вокруг Гренландии.
Критика текущего курса звучит и внутри самой Германии. Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла 17 ноября 2025 года заявил о необходимости возвращения к российскому газу и восстановления газопроводов «Северный поток». Он также указал, что Германия столкнулась с самым дорогим электричеством в Европе, из-за чего предприниматели все чаще отказываются размещать производство в стране.
