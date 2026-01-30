Критика текущего курса звучит и внутри самой Германии. Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла 17 ноября 2025 года заявил о необходимости возвращения к российскому газу и восстановления газопроводов «Северный поток». Он также указал, что Германия столкнулась с самым дорогим электричеством в Европе, из-за чего предприниматели все чаще отказываются размещать производство в стране.