В Хабаровском крае МУП задолжало работникам 4,8 млн рублей зарплаты

Жительница Советской Гавани обратилась на личный приём к прокурору Хабаровского края Виталию Степанову с жалобой на систематические задержки зарплаты в МУП «Жилкомхоз», где она работает. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.
Прокуратура оперативно организовала проверку. Выяснилось, что задержки коснулись не только заявительницы, но и других сотрудников предприятия. Общая сумма долга превысила 4,8 миллиона рублей.
Для восстановления прав работников прокуратура использовала полный набор мер: внесла представление руководству, инициировала административные дела в отношении виновных должностных лиц и подала иски в суд о взыскании задолженности. В отношении директора МУП «Жилкомхоз» возбудили уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ — невыплата заработной платы.
В итоге предприятие полностью погасило долг перед 24 работниками. Деньги перечислили в полном объёме. Прокуратура края держит исполнение судебных решений и устранение нарушений на контроле, чтобы подобные ситуации не повторялись.