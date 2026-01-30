В Хабаровском крае МУП задолжало работникам 4,8 млн рублей зарплаты

Жительница Советской Гавани обратилась на личный приём к прокурору Хабаровского края Виталию Степанову с жалобой на систематические задержки зарплаты в МУП «Жилкомхоз», где она работает. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.