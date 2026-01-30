Ричмонд
В Самарской области за неделю подорожала водка, госжилье и баранина

В Самарской области зафиксировал рост цен на продукты и проживание в гостиницах эконом-класса.

Источник: Комсомольская правда

Федеральная служба государственной статистики по Самарской области опубликовала данные об изменении потребительских цен за период с 20 по 26 января. Наибольший рост показали плата за жилье в государственном и муниципальном фондах и цена на баранину.

«Лидером по подорожанию стала плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов. Ее стоимость увеличилась на 5,35%», — рассказали в Росстате.

Средняя цена за квадратный метр такого жилья теперь составляет 41,65 рубля. Баранина подорожала на 5,29% до 897,53 рубля за килограмм. Также значительно выросли цены на овощные консервы для детского питания (+3,22%), водку (+3,04%) и маргарин (+2,95%). При этом подешевели свекла (-1,56%), женские колготки (-1,75%) и свинина (-0,44%). В сфере услуг выросла стоимость проживания в гостиницах эконом и среднего класса (2 звезды на 2,15%, 3 — на 1,31%). Гостиницы 4 и 5 звезды подешевели на 1,62%.