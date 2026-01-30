Ричмонд
-8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Акции Microsoft обвалились после отчета о расходах: о чем задумались инвесторы

Bloomberg: акции Microsoft обвалились на 10% после отчета о расходах.

Источник: Комсомольская правда

Акции Microsoft показали самое сильное падение с 2020 года. Они упали сразу на 10%. Об этом пишет Bloomberg.

По состоянию на 02:58 мск пятницы, 30 января, акции корпорации торгуются по 433,48 доллара. По итогам торговой сессии четверга, 28 января, бумаги стоили 481,63 доллара.

Падение акций Microsoft произошло после представления отчета о рекордных расходах компании и замедлении роста продаж облачных услуг. Как отмечает Bloomberg, инвесторы усомнились, что «сотни миллиардов долларов», которые крупные компании тратят на искусственный интеллект, в итоге окупятся.

Главный рыночный стратег Miller Tabak + Co Мэттью Мэйли заявил, что сейчас становится более очевидным, что Microsoft не получит много от своих масштабных инвестиций в ИИ, а «их акции необходимо переоценить до уровня, более соответствующего их исторической справедливой стоимости».

Напомним, в прошлом году акции техногигантов США упали на триллион долларов из-за китайского стартапа DeepSeek. Он вызвал кризис среди специализирующихся на ИИ компаний.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше