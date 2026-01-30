230 тонн сухого молока испортили под Минском, храня его с бытовой химией

В Экономическом суде Минской области рассказали о молочной продукции, которая хранилась совместно с товарами бытовой химии.
Суд рассмотрел дело о взыскании убытков в связи с ненадлежащим хранением пищевой продукции. Выяснилось, что в марте 2024 года стороны заключили договор хранения сухого обезжиренного молока общим весом более 1,7 тысяч тонн и стоимостью свыше 12 миллионов рублей.
Было проведено обследование складского помещения в апреле 2024 года. Установили, что часть молочной продукции в нарушение установленных санитарных норм хранилась совместно с товарами бытовой химии. Информируют также о том, что «испытания образцов пищевой продукции показали наличие постороннего запаха, не свойственного сухому молоку, что свидетельствовало о его порче».
В результате суд признал доказанным факт ненадлежащего исполнения обязательств хранителем. Таким образом, установлено, что часть продукции (более 230 тонн) сухого молока стоимостью около 2 миллионов рублей пришла в негодность и подлежит утилизации.
Суд обязал ответчика возместить истцу убытки в размере стоимости подлежащей утилизации продукции, а также взыскал судебные расходы.
