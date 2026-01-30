230 тонн сухого молока испортили под Минском, храня его с бытовой химией

Было проведено обследование складского помещения в апреле 2024 года. Установили, что часть молочной продукции в нарушение установленных санитарных норм хранилась совместно с товарами бытовой химии. Информируют также о том, что «испытания образцов пищевой продукции показали наличие постороннего запаха, не свойственного сухому молоку, что свидетельствовало о его порче».