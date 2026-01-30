Лукашенко сказал, в какой сфере экономики надо бежать на полшага впереди

30 января президент Беларуси Александр Лукашенко посещает ОАО «Планар», сообщили в пресс-службе белорусского президента.
Это предприятие работает в сфере микроэлектронной промышленности и является одним из лидеров отрасли. Александр Лукашенко ставит перед микроэлектронной промышленностью задачу производить востребованную в мире продукцию.
Он сказал генеральному директору «Планара» Сергею Авакову:
— Если ты не отстанешь, у тебя всегда будет работа и большие деньги. Не только наши, Ты опередил все и вся. И в Беларуси, и в России. Ты всех опередил.
Президент Беларуси еще заметил:
— Мы — единственная страна, которая сохранила это производство в таком объеме. Мы все сохранили, что осталось от советского времени.
Он подчеркнул, что «не зря вкладывали деньги»:
— Мы оказались востребованными.
Александр Лукашенко сказал, что в сфере микроэлектронной промышленности надо «бежать на полшага впереди и выдавать продукцию, востребованную во всем мире».
