Лукашенко сказал, в какой сфере экономики надо бежать на полшага впереди

Президент Беларуси посещает предприятие микроэлектронной промышленности.

Источник: Комсомольская правда

30 января президент Беларуси Александр Лукашенко посещает ОАО «Планар», сообщили в пресс-службе белорусского президента.

Это предприятие работает в сфере микроэлектронной промышленности и является одним из лидеров отрасли. Александр Лукашенко ставит перед микроэлектронной промышленностью задачу производить востребованную в мире продукцию.

Он сказал генеральному директору «Планара» Сергею Авакову:

— Если ты не отстанешь, у тебя всегда будет работа и большие деньги. Не только наши, Ты опередил все и вся. И в Беларуси, и в России. Ты всех опередил.

Президент Беларуси еще заметил:

— Мы — единственная страна, которая сохранила это производство в таком объеме. Мы все сохранили, что осталось от советского времени.

Он подчеркнул, что «не зря вкладывали деньги»:

— Мы оказались востребованными.

Александр Лукашенко сказал, что в сфере микроэлектронной промышленности надо «бежать на полшага впереди и выдавать продукцию, востребованную во всем мире».

Ранее мы писали, что Лукашенко оценил перспективу возвращения в правительство мэра Минска Кухарева, который раньше был вице-премьером.

Еще рассказали, что Нацбанк поделился планами на пересмотр ставки рефинансирования.

Нацбанк сообщил, что какао, мясо с молоком и бензин влияют на рост инфляции в Беларуси.

Прочитайте, что в Беларуси реставраторы раскрыли икону Богоматери Одигитрия XVII века под двумя слоями более поздних изображений: «Можно увидеть только до 1 февраля».

