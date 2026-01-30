Ричмонд
-9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отечественный электромобиль «Атом» презентовали в Нижнекамске

Электрокар способен проезжать до 500 километров на одной зарядке.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнекамске состоялась официальная презентация нового отечественного электромобиля «Атом». Глава района Радмир Беляев поделился видео с мероприятия, на котором провел тест-драйв автомобиля вместе с депутатом Госдумы от Татарстана Айдаром Метшиным.

По заявленным характеристикам, электрокар способен проезжать до 500 километров на одной зарядке, а при температуре до −20 градусов его запас хода составит до 350 километров. Время полной зарядки аккумулятора — около 30 минут. Ориентировочная стоимость нового авто составляет 3,9 миллиона рублей.

Салон «Атома» выполнен в минималистичном стиле. Автомобиль оснащен сенсорным дисплеем на руле, проекцией основных приборов на лобовое стекло, голосовым помощником и возможностью персонализации интерьера, например, смены цвета подсветки через смартфон.

Напомним, серийные продажи электромобиля планируется начать в 2026 году. В декабре 2025 года для сотрудников КАМАЗа уже были открыты предварительные заказы с особыми условиями.