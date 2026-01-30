В Казахстане изменят систему госзакупок

«Наши коллеги — система госаудита — выставляют уведомление заказчику и говорят: “Вы в своей конкурсной документации, в техспецификации указали завышенные требования или цену, пожалуйста, поменяйте требования и цену”. Что будет в ближайшее время? Коллеги из Центра электронных финансов разрабатывают национальный каталог товаров и базу цен. Когда каталог товаров будет связан с базой цен, то все, что сейчас делается через систему управления рисками, будет осуществляться в автоматическом режиме. Как только будет объявлена аномально высокая по цене закупка, она сразу будет отклоняться, и такие закупки не будут размещаться», — уточнил Даурен Кенбеил.