Никаких денег без результата: Лукашенко предупредил, что «зряплаты» не будет

Президент подчеркнул, что поддержка государства будет направлена на развитие эффективного производства, таких, как «Планар», где предприятия могут вернуть вложенные средства и обеспечить высокую добавленную стоимость продукции.
«Вы эти деньги запросто вернете и будете производить продукт с высокой добавленной стоимостью, с прибылью», — сказал Лукашенко во время общения с коллективом ОАО «Планар», его слова приводит БелТА.
Глава государства также отметил, что в Беларуси создаются условия для того, чтобы предприятия могли обеспечить достойные условия труда и зарплаты для своих сотрудников, которые также готовы работать сверхурочно.
«Знайте одно: “зряплаты” в Беларуси не будет», — предупредил Лукашенко.
По его словам, подход к финансированию предприятий по-прежнему ориентирован на результат. Он подчеркнул, что средства из государственного бюджета выделяются только под конкретные обязательства и результаты.