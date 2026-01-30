Ричмонд
Никаких денег без результата: Лукашенко предупредил, что «зряплаты» не будет

МИНСК, 30 янв — Sputnik. «Зряплат» в Беларуси не будет, а заработная плата должна соответствовать производительности труда, об этом заявил президент республики Александра Лукашенко.

Источник: Sputnik.by

Президент подчеркнул, что поддержка государства будет направлена на развитие эффективного производства, таких, как «Планар», где предприятия могут вернуть вложенные средства и обеспечить высокую добавленную стоимость продукции.

«Вы эти деньги запросто вернете и будете производить продукт с высокой добавленной стоимостью, с прибылью», — сказал Лукашенко во время общения с коллективом ОАО «Планар», его слова приводит БелТА.

Глава государства также отметил, что в Беларуси создаются условия для того, чтобы предприятия могли обеспечить достойные условия труда и зарплаты для своих сотрудников, которые также готовы работать сверхурочно.

«Знайте одно: “зряплаты” в Беларуси не будет», — предупредил Лукашенко.

По его словам, подход к финансированию предприятий по-прежнему ориентирован на результат. Он подчеркнул, что средства из государственного бюджета выделяются только под конкретные обязательства и результаты.

