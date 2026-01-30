В Краснодарском крае планируют расширить площадь виноградников и увеличить производство вина

Площадь виноградников в Краснодарском крае составляет около 33,5 тысячи гектаров. В 2026 году планируют заложить еще 1,3 тысячи гектаров новых плантаций.
Годом ранее с виноградников собрали рекордные 313 тысяч тонн ягоды. Общий объем выпуска вина вырос до 25 млн декалитров. В 2026 году планируют увеличить эту цифру до 26 млн декалитров, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Более половины из произведенных на Кубани вин составляют тихие вина, еще 9,5 млн декалитров — игристые.
Развивается в регионе и сеть питомников. Сейчас таковых работает пять. Суммарно они могут выращивать 8,5 млн саженцев в год. Поставки идут не только в кубанские хозяйства, но и на виноградники в других областях.
«На господдержку отрасли виноградарства и виноделия в 2026 году из краевого бюджета направят более 930 млн рублей», — сообщили в администрации края.
Ранее «Югополис» рассказывал, что параллельно с ростом производства вина в Краснодарском крае падают продажи алкоголя, в том числе крепкого. Эксперты видят причину этого в развитии тренда на здоровый образ жизни, в переориентирование на премиальный сегмент вин, в падении туристического потока.