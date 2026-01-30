Огурцы заметно подешевели в Казахстане

Некоторые казахстанцы ранее сталкивались с высокими ценами на огурцы. Ценники в магазинах могли достигать 2 300 тенге. Согласно данным Бюро национальной статистики, стоимость этих овощей заметно снизилась.
За последнюю неделю, то есть с 21 по 28 января, средняя стоимость огурцов опустилась сразу на 2,5%, до 1 481 тенге за килограмм. Это на 16,5% меньше, чем было год назад.
Вместе с огурцами за неделю стали дешевле рыба (-1,4%), яблоки (-0,5%), мясной фарш (-0,3%), гречневая крупа (-0,2%), бескостная говядина (-0,2%), сыр (-0,1%) и яйца (-0,1%). Все эти продукты входят в перечень социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ) в Казахстане.
При этом значительная часть продуктов питания из этого списка в период с 21 по 28 января, наоборот, подорожала. Особенно сильно выросли цены на морковь (+2,5%), капусту (+2,2%), картофель (+1,6%) и кур (+1,5%).
Последнее касается непосредственно тушек, тогда как окорочка в среднем не изменились в цене. В среднем же цены на товары из списка СЗПТ за неделю не выросли, но и не снизились.
Зато в разрезе всего года они подорожали сразу на 7,1%. Сильнее всего стоимость выросла на следующие продукты питания: говядина с костями — на 28,7%; говядина без костей — на 30,7%; конина — на 17,7%; баранина — на 29,2%; мясной фарш — на 26,6%; подсолнечное масло — на 15,8%.