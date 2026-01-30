Более 29 млн гектаров земель обследовали в Казахстане

Он подчеркнул, что исполнению поручения главы государства по созданию Единой цифровой платформы земельных ресурсов ведомством уделяется особое внимание.
«В прошлом году были проведены почвенные обследования на площади 6,6 млн гектаров, геоботанические — 7,5 млн гектаров, а площадь всех изысканий составляет более 29 млн гектаров», — сказал Темиржанов.
По его словам, платформа — это стратегический инструмент, который объединит кадастровые сведения, полевые изыскания и данные, дистанционного зондирования, основой которых станут почвенные, геоботанические и агрохимические обследования почв.
Ранее мы писали, что на новый этап изучения недр Казахстана выделили 240 млрд тенге.