Ричмонд
-11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 29 млн гектаров земель обследовали в Казахстане

Председатель Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства РК Мурат Темиржанов 30 января 2026 года на брифинге в СЦК сообщил о проведенном обследовании земель, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Он подчеркнул, что исполнению поручения главы государства по созданию Единой цифровой платформы земельных ресурсов ведомством уделяется особое внимание.

«В прошлом году были проведены почвенные обследования на площади 6,6 млн гектаров, геоботанические — 7,5 млн гектаров, а площадь всех изысканий составляет более 29 млн гектаров», — сказал Темиржанов.

По его словам, платформа — это стратегический инструмент, который объединит кадастровые сведения, полевые изыскания и данные, дистанционного зондирования, основой которых станут почвенные, геоботанические и агрохимические обследования почв.

Ранее мы писали, что на новый этап изучения недр Казахстана выделили 240 млрд тенге.