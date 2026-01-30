Почетным гражданам Самарской области предложили добровольно отказаться от выплат

В Самарской области предложили предоставить почетным гражданам региона выбор, чтобы они могли добровольно отказаться от положенных денежных выплат. Законопроект о внесении изменений в региональный закон о наградах внесли на рассмотрение в Самарскую губдуму. С инициативой выступил депутат Алексей Лескин.
Сейчас те, кто удостоен звания почетного гражданина области, могут получить единовременную выплату в размере 500 тысяч рублей. Награжденным знаком князя Григория Засекина положено 300 тысяч рублей, а знаком «За заслуги перед Самарской областью» — 250 тысяч рублей.
«В действующей редакции закона отсутствует право на добровольный отказ от единовременного денежного вознаграждения», — говорится в пояснительной записке.
Автор инициативы уверяет, что не все награжденные нуждаются в материальном поощрении. Отказываться от единовременной выплаты предлагают с помощью заявления в адрес губернатора.
Законопроект внесли 28 января, сейчас он находится на стадии рассмотрения.