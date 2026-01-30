Почетным гражданам Самарской области предложили добровольно отказаться от выплат

В Самарской области предложили предоставить почетным гражданам региона выбор, чтобы они могли добровольно отказаться от положенных денежных выплат. Законопроект о внесении изменений в региональный закон о наградах внесли на рассмотрение в Самарскую губдуму. С инициативой выступил депутат Алексей Лескин.