Почетным гражданам Самарской области предложили добровольно отказаться от выплат

В Самарскую губдуму внесли законопроект об изменениях в законе о наградах.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области предложили предоставить почетным гражданам региона выбор, чтобы они могли добровольно отказаться от положенных денежных выплат. Законопроект о внесении изменений в региональный закон о наградах внесли на рассмотрение в Самарскую губдуму. С инициативой выступил депутат Алексей Лескин.

Сейчас те, кто удостоен звания почетного гражданина области, могут получить единовременную выплату в размере 500 тысяч рублей. Награжденным знаком князя Григория Засекина положено 300 тысяч рублей, а знаком «За заслуги перед Самарской областью» — 250 тысяч рублей.

«В действующей редакции закона отсутствует право на добровольный отказ от единовременного денежного вознаграждения», — говорится в пояснительной записке.

Автор инициативы уверяет, что не все награжденные нуждаются в материальном поощрении. Отказываться от единовременной выплаты предлагают с помощью заявления в адрес губернатора.

Законопроект внесли 28 января, сейчас он находится на стадии рассмотрения.