Риелторы назвали средний возраст покупки белорусами первого жилья

Стало известно, в каком возрасте белорусы покупают свое первое жилье. Об этом со ссылкой на данные риелторов сказала во время пресс-конференции начальник управления оценки Национального кадастрового агентства Вероника Соловьева, пишет Office Life.
Так, риелторы отмечают, что свое первое жилье граждане Беларуси покупают в возрасте 30 — 35 лет. При этом за последнее время белорусы, покупающие собственные квадратные метры, «помолодели».
Также и глава правления «Жилищный баланс» Сергей Нестерович отметил, что за последние 11 лет средний возраст покупателя жилья в Беларуси снизился с 40 до 30 лет и моложе.
Между тем председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев заявил о сокращении строительства жилья в Минске.
