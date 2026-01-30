Ричмонд
Риелторы назвали средний возраст покупки белорусами первого жилья

Риелторы сказали, в каком возрасте белорусы покупают свое первое жилье.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, в каком возрасте белорусы покупают свое первое жилье. Об этом со ссылкой на данные риелторов сказала во время пресс-конференции начальник управления оценки Национального кадастрового агентства Вероника Соловьева, пишет Office Life.

Так, риелторы отмечают, что свое первое жилье граждане Беларуси покупают в возрасте 30 — 35 лет. При этом за последнее время белорусы, покупающие собственные квадратные метры, «помолодели».

Также и глава правления «Жилищный баланс» Сергей Нестерович отметил, что за последние 11 лет средний возраст покупателя жилья в Беларуси снизился с 40 до 30 лет и моложе.

Между тем председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев заявил о сокращении строительства жилья в Минске.

Еще Беларусь назвала топ продуктов, которые идут на экспорт.

Ранее автомобиль года был назван в Беларуси. Кроме того, эксперты назвали три самые популярные модели авто в Беларуси за год — все одной марки.

Тем временем Минтруда сказало про восемь выходных дней в Беларуси в феврале 2026 года.