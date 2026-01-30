Ричмонд
Hill: Пентагон заказал у Lockheed Martin в четыре раза больше перехватчиков для THAAD

Американский оборонный подрядчик Lockheed Martin в четверг объявил, что по условиям нового соглашения с Пентагоном за семь лет увеличит производство ракет-перехватчиков THAAD в четыре раза. Об этом пишет американская газета The Hill.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Компания Lockheed Martin заявила, что увеличит производство ракет-перехватчиков THAAD с 96 до 400 единиц в год. Эти противоракетные батареи отправляются на Ближний Восток и используются для защиты военных баз США и союзников. Система THAAD может перехватывать ракеты как в атмосфере, так и за ее пределами и совместима с другими системами противоракетной обороны, говорится в статье.

Мы намерены и дальше поддерживать концепцию Министерства войны… по критически важным боеприпасам, необходимым вооруженным силам США и нашим союзникам. Соглашение об увеличении производства ракет для THAAD в четыре раза означает, что у нас будет как никогда много перехватчиков для сдерживания наших противников.

Джим Тайклет
гендиректор Lockheed Martin

Согласно The Hill, стоимость каждого перехватчика THAAD в 2025 финансовом году составила 12,77 млн долларов. Каждая батарея THAAD состоит из пяти основных компонентов: пусковых установок, перехватчиков, блока управления огнем, радара и вспомогательного оборудования.

Как напоминает издание, американские военные использовали батареи THAAD во время конфликта между Израилем и Ираном в июне прошлого года. Это привело к истощению запасов и вызвало обеспокоенность по поводу нехватки как самих ракет-перехватчиков, так и систем.

