Hill: Пентагон заказал у Lockheed Martin в четыре раза больше перехватчиков для THAAD

Компания Lockheed Martin заявила, что увеличит производство ракет-перехватчиков THAAD с 96 до 400 единиц в год. Эти противоракетные батареи отправляются на Ближний Восток и используются для защиты военных баз США и союзников. Система THAAD может перехватывать ракеты как в атмосфере, так и за ее пределами и совместима с другими системами противоракетной обороны, говорится в статье.
Мы намерены и дальше поддерживать концепцию Министерства войны… по критически важным боеприпасам, необходимым вооруженным силам США и нашим союзникам. Соглашение об увеличении производства ракет для THAAD в четыре раза означает, что у нас будет как никогда много перехватчиков для сдерживания наших противников.
Согласно The Hill, стоимость каждого перехватчика THAAD в 2025 финансовом году составила 12,77 млн долларов. Каждая батарея THAAD состоит из пяти основных компонентов: пусковых установок, перехватчиков, блока управления огнем, радара и вспомогательного оборудования.
Как напоминает издание, американские военные использовали батареи THAAD во время конфликта между Израилем и Ираном в июне прошлого года. Это привело к истощению запасов и вызвало обеспокоенность по поводу нехватки как самих ракет-перехватчиков, так и систем.