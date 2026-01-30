Hill: Пентагон заказал у Lockheed Martin в четыре раза больше перехватчиков для THAAD

Компания Lockheed Martin заявила, что увеличит производство ракет-перехватчиков THAAD с 96 до 400 единиц в год. Эти противоракетные батареи отправляются на Ближний Восток и используются для защиты военных баз США и союзников. Система THAAD может перехватывать ракеты как в атмосфере, так и за ее пределами и совместима с другими системами противоракетной обороны, говорится в статье.