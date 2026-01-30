ЖКХ сказало о перерасчете коммуналки тунеядцам на время болезни

В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства высказались о пересчете коммуналки тунеядцам за время лечения в больнице, сообщает телеграм-канал ведомства.
Так, в ЖКХ сказали, что перерасчет платы за некоторые виды коммунальных услуг, их приостановление или возобновление в Беларуси не производят только при наличии двух критериев. Если гражданин включен в список трудоспособных, которые не заняты в экономике, и если человек выехал из страны с 1 марта 2022-го на срок более 30 дней подряд (если это не лечение за границей).
— Коммуналку не пересчитывают только за тот период, пока гражданин находился в базе данных незанятых в экономике трудоспособных граждан, — пояснили в пресс-службе.
Если же человек находился на лечении в больнице и в это же время его включили в списки «тунеядцев», то плату за коммунальные услуги ему пересчитают.
