Лукашенко анонсировал вынос производств в Минске за кольцевую дорогу

Отдельно Лукашенко обратил внимание на то, что так называемые грязные производства даже за кольцевой дорогой строить в Беларуси не могут и не должны. И добавил, что в плане создания новых и развития имеющихся производств все же не стоит задача сконцентрировать все в Минске или, наоборот, вынести за его пределы. Он заметил, что в этом плане будут идти от земли, концентрируясь на развитии площадок с уже сложившимися определенными производственными традициями и наличием компетенций.