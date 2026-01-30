Президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал вынос производств в Минске за кольцевую дорогу, сообщила пресс-служба президента.
Так, белорусский лидер подчеркнул, что в Минске необходимо создать нормальные условия для жителей и не перенаселять столицу. В связи с этим он сказал о выносе производств.
— В центре Минска мы производства строить не будем. Будем использовать эти площади, если они нам нужны. Все остальное будем выносить за кольцевую дорогу, — анонсировал глава республики.
Лукашенко заметил, что именно по этой причине минское метро строится разными сегментами. И добавил, что дальше его будут развивать, чтобы минчане могли за 10 — 15 минут на работу приехать и уехать.
— Чтобы было удобно. Мы это уже делаем и это сделаем, — подчеркнул глава Беларуси.
Отдельно Лукашенко обратил внимание на то, что так называемые грязные производства даже за кольцевой дорогой строить в Беларуси не могут и не должны. И добавил, что в плане создания новых и развития имеющихся производств все же не стоит задача сконцентрировать все в Минске или, наоборот, вынести за его пределы. Он заметил, что в этом плане будут идти от земли, концентрируясь на развитии площадок с уже сложившимися определенными производственными традициями и наличием компетенций.
В качестве примера Лукашенко назвал судостроение, которое в Беларуси возрождают в сотрудничестве с Россией. Главной площадкой для этого станет город Пинск, где имеется необходимая база.
— Мы будем реанимировать то производство. Потому что там, возможно, еще остались те старики, которые готовы молодежь взять за руку, привести, показать, все это производить, — констатировал белорусский президент.
